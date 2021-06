„Wall of Fame“ für Neuss : Politik befürwortet Idee einer Ruhmeswand für den Sport

Im Sportinternat Knechtsteden gab es schon vor Jahren eine „Wall of Fame“, die an große Sportlerpersönlichkeiten erinnert. Allerdings ist das eine interne „Ruhmeswand“. Der Stadtsportverband hätte Vergleichbares gerne in Neuss - öffentlich gemacht. Foto: Sportinternat

Neuss Die Idee mag abgeguckt sein, bei den Mitgliedern des Sportausschusses kam sie trotzdem prima an: Mit einer „Wall of Fame“, einer „Ruhmeswand“, sollen öffentlich Personen gewürdigt werden, die – als Sportler wie auch als Sportfunktionäre – Großes für Neuss geleistet haben.

Einig sind sich aber alle in der Sache. Ohne den Wert anderer Ehrungen wie die Zinnkanne des Stadtsportbundes, die Sport-Ehrengabe der Stadt oder die städtischen Verdienstsiegel in Bronze und Silber schmälern oder diese konterkarieren zu wollen, soll die „Wall of Fame“ die Erinnerung an Spitzenleistungen und Lebensleistungen im Sport wach halten. Und das auch rückwirkend aus den vergangenen hundert Jahren, also genau aus dem Zeitraum, auf den der Stadtsportverband inzwischen als eigenständige Gliederung zurückblicken kann. Zwischen lebenden und verstorbenen „Aushängeschildern“ soll nicht unterschieden werden, Männer und Frauen – wie es sich Juliana Conti (SPD) wünscht – gleichermaßen Erwähnung finden. Eine Vorschlagsliste der Personen zu erarbeiten, die Erwähnung finden sollen, soll Sache eines Beirates unter dem Vorsitz des Bürgermeisters sein.