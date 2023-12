„Poetry Night“ in Neuss Die Nordstadt wird zur Wortstadt

Tatsächlich gab es neben den Anmeldungen im Vorfeld auch zwei Gäste, die sich spontan zu einem Auftritt entschlossen hatten. Insgesamt haben fünf Künstler an dem Abend ihre Gedanken in poetischer Form geteilt: Nektarios Papadopolus, Armin Dreyer, Bernd Birkel, Carin Kuhn, Chucky Bentlage und Andy Neumann. Während Kuhn beispielsweise einen eher nachdenklichen Ton mit ihrem Text über Tod und Verlust anstimmte, brachte Bentlage das Publikum mit einem außergewöhnlichen Thema zum Lachen: Koitus mit Müttern. „Fraglich nur, ob die jungen Männer, die vom Koitus mit Müttern texten, ebendiesem in der Realität auch gewachsen wären“, sagt der Künstler mit Verweis auf die Wortwahl mancher Männer.