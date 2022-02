„Neuss spricht“ : Ein Podcast von Neussern für Neusser

Chris Bieker und Marc Bongartz haben vor rund einem Jahr den Podcast „Neuss spricht“ gestartet. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss In diesem Monat feiern Chris Bieker und Marc Bongartz ihr einjähriges Bestehen mit ihrem Podcast „Neuss spricht“. Wie das Format entstand.

Von Simon Janßen

Die Idee kam in den frühen Morgenstunden, gegen 3 Uhr in einer gemütlichen Runde. Bei einem Einfall, der nach dem einen oder anderen Kaltgetränk entsteht, es aber nicht aus dem reinen Theorie-Status herausschafft, sollte es jedoch nicht bleiben – im Gegenteil. In diesem Monat feiern Chris Bieker und Marc Bongartz ihr einjähriges Bestehen mit ihrem Podcast „Neuss spricht“.

Dabei begann das eigentliche Projekt schon früher, genauer gesagt Ende 2020. Unter dem Namen Trommelfell-Massage probierten sich die beiden zunächst als Duo aus – mit einem vergleichbaren Konzept wie bei „Gemischtes Hack“ von Comedian Felix Lobrecht und Moderator Tommi Schmitt oder „Fest und Flauschig“ von den Entertainern Jan Böhmermann und Olli Schulz. „Es war ein Quatsch-Podcast“, wie Chris Bieker schmunzelnd sagt.

Als jedoch ein gewisser Qualitätsstandard erreicht war und die beiden etwas „mehr Substanz“ in ihren Podcast holen wollten, entwickelten sie die Idee weiter: die Geburtsstunde von „Neuss spricht“. In dem Format werden Persönlichkeiten aus Neuss empfangen, um mit ihnen über Themen wie Politik, Sport, Gastronomie, Freizeitgestaltung „und die kleinen und großen Geschichten rund um die Stadt am Rhein“, wie es in der Beschreibung heißt, zu sprechen.

Neun Folgen hat das Neusser Podcast-Duo mittlerweile aufgenommen. Beim Blick auf die „Gästeliste“ fällt auf: Da wird auf thematische Vielfalt geachtet. So wurden unter anderem bereits die Neusser Tierschützerin Babette Terveer, Rapper Fillie Granata, Oberleutnant Dennis Ries und Steinmetzin Conny Pastohr ans Mikrofon geholt.

Natürlich spielen in dem Interview-Format auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie eine große Rolle. So waren in der ersten Folge (die zur Lockdown-Zeit aufgenommen wurde) die eindrucksvollen Schilderungen vom Team des Hamtorkrugs, der neben Marc Bongartz von Marvin Schorn geführt wird, zu hören. Der eine oder andere Toilettenpapier- und Nudelwitz durfte zudem im Gespräch mit Edeka-Filialleiter Christian Gossens nicht fehlen. „Wir wollen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Geschichte zu erzählen“, sagt Chris Bieker, der als Grafik-Designer tätig ist und ein entsprechend professionelles Logo für das Projekt entwickelt konnte.

Doch die Pandemie schränkt natürlich auch die Arbeit von Podcastern ein, so werden die meisten Gespräche digital aus der sicheren Distanz aufgezeichnet, coronakonforme Besuche (zum Beispiel bei Babette Terveer zwischen vielen Tieren und im Markt von Christian Gossens) hat es aber auch bereits gegeben. Und die Themen-Liste des „Neuss spricht“-Teams ist lang, somit werden sich in Zukunft noch einige weitere (auch prominente) Persönlichkeiten aus der Stadt über eine Einladung freuen können. Wer genau, soll allerdings noch geheim bleiben.