Veranstaltung in Neuss : Plötzlicher Herztod - Herzwochen Neuss geben Tipps für den Ernstfall.

Neuss Der plötzliche Herztod kann zu jeder Zeit jeden treffen. Das Thema geht jeden etwas an. Bei sechs Veranstaltungen beantworten die Deutsche Herzstiftung und das Team um den Kardiologen Michael Haude Fragen rund ums Herz.

Der plötzliche Herztod ist also ein wichtiges, aber unpopuläres Thema. Dennoch, oder gerade deshalb, haben die Organisatoren der sogenannten Herzwochen ihre Veranstaltungsserie in diesem Jahr dem bedrohlichen Ereignis gewidmet, über das relativ wenig gesprochen wird und das dennoch immer präsent ist. Dabei geht es natürlich auch um Fragen der Prävention, der „Vorboten“, der Ersten Hilfe und Lebensrettung sowie der Therapie nach überlebtem plötzlichen Herztod.

Beginn Jeweils um 18 Uhr; mit Ausnahme in Kaarst. Dort startet die Veranstaltung um 18.30 Uhr. In Kaarst hat auch der Veranstaltungsort gewechselt. Neu ist das Georg-Büchner-Gymnasium, zuvor war es das Albert-Einstein-Gymnasium in Kaarst.

Gastgeber der sechs Herzwochen-Veranstaltungen hierzulande – in Neuss, Korschenbroich, Meerbusch, Kaarst, Dormagen und Grevenbroich – ist die Deutsche Herzstiftung im Rhein-Kreis Neuss, die in diesem Fall mit dem Rheinland Klinikum kooperiert. An den verschiedenen Standorten sind auch immer niedergelassene Kardiologen vor Ort als Referenten eingebunden. Die Organisatoren erwarten deutlich mehr als tausend Besucher bei den insgesamt sechs Terminen bis zum März nächsten Jahres. Zur Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 13. November (18 Uhr, Sparkassen-Forum, Michaelstraße), in Neuss wird Bürgermeister Reiner Breuer als Schirmherr ein Grußwort sprechen.