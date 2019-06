Galopprennsports in Neuss : So könnte der Rennbahnpark in Zukunft aussehen

So könnte der Rennbahnpark in Zukunft aussehen

Neuss Im Auftrag von Neuss Marketing hat ein Kölner Büro Ideen zur Weiterentwicklung der Rennbahn zu Papier gebracht. Eine Variante geht davon aus, dass es auch in Zukunft Pferdesport gibt. Doch das wird immer unwahrscheinlicher.

Was tun mit dem Rennbahnpark? Mit dieser Frage beschäftigte sich in erster Lesung der Beteiligungsausschuss, dem hinter verschlossenen Türen am Mittwochabend Sprecher des Kölner Planungsbüros Lenzen skizzenhaft drei unterschiedliche Modelle vorstellten. Auch wenn der große Wurf nicht darunter ist, wie Bürgermeister Reiner Breuer feststellt, zeigen die Arbeiten nach Ansicht einiger Beobachter doch: Der Rennbahnpark hat Potenzial. Mehr, als mancher vorher erkannt hat.

„Wir sind aber auch nicht die, die jetzt handeln müssen“, sagt Breuer, denn aus Sicht der Stadt ist die Beschlusslage eindeutig: Stößt der NRRV keine Verhandlungen für einen neuen Pachtvertrag an, dem die Stadt am Ende zustimmen kann, endet das Kapitel Galopp in Neuss Ende 2019. Zu diesem Termin hat Neuss-Marketing als Pächter der Rennbahn dem Verein bereits die ordentliche Kündigung ausgesprochen. Basis dafür war ein Ratsbeschluss, in dem auch festgelegt ist, dass die Stadt die Ende Juni fällig werdende Rate zum Abstottern der Flutlichtanlage nicht mehr übernimmt. Zahlt der NRRV (mit welchem Geld auch immer), sind zumindest die beiden vorgemerkten Renntag-Termine im zweiten Halbjahr möglich. Zahlt er nicht, droht dem darbenden Verein unmittelbar die Zahlungsunfähigkeit und der Gang zum Insolvenzgericht.