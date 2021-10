„Pinktober“ in Neusser Krankenhäusern : Neusserin berichtet über ihren Kampf gegen den Brustkrebs

Neuss Die Diagnose Brustkrebs verändert das Leben vieler Frauen. Das weiß auch die Neusserin Monika Hodißen. Sie ist Patientin im Johanna-Etienne-Krankenhaus und berichtet von ihrem Kampf gegen die Krankheit.

Bei der Neusserin wurde 1997 ein bösartiger Tumor in der Brust erkannt. Ihr Gynäkologe riet ihr damals zu einer Behandlung im Johanna-Etienne-Krankenhaus. Was die gebürtige Neusserin dort spürte, war ein großes Stück Hoffnung: „Die familiäre Atmosphäre im Etienne ließ mich oft vergessen, wieso ich überhaupt dort war. Ich fühle mich auch heute noch zu jeder Zeit gut aufgehoben.“ Die Hoffnung auf vollständige Heilung erfüllte sich jedoch nicht: Erst kam 2001 der Krebs in der Brust zurück, dann folgten im Jahr 2006 Knochenmetastasen und vor zwei Jahren wurden auch Metastasen in der Leber festgestellt.