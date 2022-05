Azubi-Projekt im Rhein-Kreis Neuss : „Energie-Scouts“ stellen ihre Ergebnisse vor

Neuss Beim Projekt „Energie-Scouts“ beschäftigen sich Auszubildende mit Energieeffizienz und Einsparpotenzialen in ihren Unternehmen. Für die Betriebe ist das eine Win-Win-Situation. Das sind die Gründe.

IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz freut sich über die rege Teilnahme an dem Projekt: „Vor allem in diesen für Unternehmen so schwierigen Zeiten sind Projekte wie die ‚Energie-Scouts‘ wichtiger denn je“, betont er. „Zahlreiche Unternehmen leiden unter den Folgen sowohl der Corona-Pandemie als auch des Kriegs in der Ukraine.“ Vor allem in Sachen Energieeffizienz ist der Druck für viele Unternehmen aus Kostengründen nochmal größer geworden. „Da können die eigenen Auszubildenden, die sich auf die Suche nach Einsparpotenzialen machen, eine große Hilfe sein.“ Darüber hinaus könnten Unternehmen, die solche Projekte anbieten, in Zeiten des Fachkräftemangels bei jungen Menschen punkten. „Bewerber schauen sich ihre potenziellen Ausbildungsbetriebe im Vorfeld ganz genau an. Da können Zusatzqualifikationen, wie sie das Projekt ‚Energie-Scouts‘ bietet, ein Pluspunkt sein.“ Dies stärke unterm Strich die duale Ausbildung.