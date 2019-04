Gelände in Neuss : Denkmalschutz für die alten Pierburg-Hallen?

Auf dem Pierburg-Gelände tut sich was. Das Hotel (l.) ist fast fertig und wurde gerade verkauft, die Reste Das Schicksal der Sheddach-Halle und des benachbarten Bürogebäudes (M.) ist offen. Die Stadt will sie erhalten. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Der Sohn des Architekten, der Anfang der 1960er Jahre das Pierburg-Werk baute, macht sich für den Erhalt der letzten Halle stark.

Die Möglichkeit, aus dem Denkmalwert ein Argument gegen die Abriss-Pläne des Investors schmieden zu können, hat die Stadt offensichtlich ihrerseits gewittert. Ende September 2018, also ein halbes Jahr nachdem der Abrissantrag des Investors geblockt und eine – nach wie vor gültige – Veränderungssperre verhängt worden war, bat sie das LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland um eine denkmalfachliche Beurteilung. Rasmus Radach, der daraufhin die Hallenreste inspizierte, antwortete mit Datum 11. Oktober. „In diesem Zustand“, so fasst er seine Expertise zusammen, „ist es nicht mehr möglich, den Denkmalwert festzustellen.“ Das Rheinische Amt für Denkmalschutz war schlicht zu spät eingeschaltet worden. Das sei „unwahrscheinlich schade“, sagt Radach, der nach Abbruch der meisten Fabrikanlagen keinen „Werkkontext“ mehr erkennen konnte. „Wir stellen keinen Antrag auf Denkmalschutz“, sagt Radach deutlich. Aber die Stadt könne hoheitlich handeln und eine Unterschutzstellung vornehmen. Dazu will sie Dietmar Spiegel, der als „Urheber“ kein eigenes Antragsrecht besitzt, nun anhalten. „Denn eigentlich wollen wir dasselbe“, sagt er. „Die Hallen erhalten.“

Der Teilerhalt der Sheddach-Halle 3/4 ist Bestandteil eines städtebaulichen Entwurfs, der die Basis für das noch laufende und von der Politik begleitete Bebauungsplan-Verfahren bildet. Die Hallen wurden entkernt und entrümpelt, die Bodenplatte entfernt. Das kostete nicht nur bereits mehr Geld, als die Bema in den Erhalt zu investieren bereit war, sondern förderte nach Angaben des Unternehmens weitere Schwachstellen wie Rostschäden an den Stahlträgern zutage.

Gegen Denkmalschutz könnte der Investor nur vorbringen, dass die Hallen nicht wirtschaftlich erhalten werden können. Diesen Nachweis werde die Bema nicht führen können, sagt Spiegel, „denn wir beweisen ihr das Gegenteil.“ Das Konzept dazu hat der 79-Jährige, der noch immer sein kleines Unternehmen „Experimentelle Wohnbauforschung“ führt und viele Holzbauten realisiert, schon im Kopf: Eine Kita, für die die Bema die Halle abreißen will, würde er zur Not selbst unter dem Sheddach in Holzbauweise errichten. Auf die gewölbten und nach Süden ausgerichteten Hallen käme eine Photovoltaik-Anlage, und das Regenwasser von der Dachhaut würde er sammeln, zum Beispiel für einen Gartenbaubetrieb in dem Hallenkomplex. Finanzierung: „Die Bema kann uns ja die Abbruchkosten ersetzen. Die sind doch sicher schon eingeplant“, sagt Spiegel.