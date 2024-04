Baugenehmigung für Pierburg-Areal Neuss Epson präsentiert sich künftig in Neuss

Für Epson Deutschland hat der Neubau mit hohen ökologischen Standards auch mit Markenbildung zu tun. 1979 in Meerbusch gegründet, hat die Deutschland-Sparte des Konzerns mit 290 Beschäftigten im vergangenen Juli in Düsseldorf-Heerdt eine neue Firmenzentrale bezogen, die in unmittelbarere Nähe zum neuen „Industrial Solution Center“ liegt. Großformatige Druckmaschinen, die bisher im Center Meerbusch gezeigt werden, finden sich dort dann neben Robotern, Projektoren oder Geräten zum Etikettendruck, die bisher in Ratingen präsentiert werden. Eine vergleichbare Breite konnte Epson sonst nur am Messestand auf der Drupa in Düsseldorf präsentieren.