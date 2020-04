Pierburg-Brücke in Neuss : Pannen-Aufzug wieder beschädigt

Neuss Unbekannte Täter haben am Lift an der Pierburg-Brücke zum wiederholten Mal sämtliche Scheiben zerspringen lassen. Die Stadt prüft derzeit, ob man Glas durch Metall/Stahl ersetzen kann.

Immer wieder wurde der Lift in den vergangenen Jahren zerstört und repariert. Und wieder zerstört und erneut repariert. Lange Zeit war er deshalb mit Brettern verbarrikadiert worden und nicht mehr nutzbar. Im vergangenen Jahr wurde an dem Aufzug dann schließlich Kameratechnik angebracht. Die funktioniert so: Sobald eine Person den Knopf betätigt, der den Aufzug öffnen soll, mimt die Niederrheinische Wirtschafts-Überwachung GmbH & Co. KG (NWÜ) zunächst den „Türsteher“. Das heißt, ein Mitarbeiter schaltet die Kamera ein und kontrolliert die Person, die den Aufzug nutzen will und öffnet im Anschluss die Tür – oder eben nicht. Nachts werden die Aufnahmen der Kamera gespeichert.