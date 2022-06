Gymnasium Marienberg : Überdurchschnittliche Leistungen im Lateinwettbewerb

Neuss Beim diesjährigen Lateinwettbewerb schneiden die Schülerinnen des Gymnasium Marienberg mit überdurchschnittlichen Leistungen ab. Pia Monz brillierte als Erstplatzierte.

Pia hat ihr Talent und die Begeisterung für die lateinische Sprache aus ihrem Elternhaus. Ihr Vater, Thomas Monz, ist Lateinlehrer am Gymnasium Marienberg und übernimmt regelmäßig Leistungskurse in Latein. So ist es wenig verwunderlich, dass auch Pia ab dem kommenden Schuljahr Latein als eines ihrer Leistungsfächer gewählt hat. Der Dank gebührt aber nicht nur den Schülerinnen sondern auch Altphilologin Frau Lebek.