Pfingsten in Neuss : Schützen in Grefrath feiern Feldgottesdienst

Grefrath Das Schützenfest fällt aus, aber die Schützen in Grefrath lassen sich nicht unterkriegen: Ein Feldgottesdienst zu Pfingsten wurde auch zu einem Gemeinschaftserlebnis für die Mitglieder der Bruderschaft.

Die frühzeitige Absage förderte kreative Ideen. So erledigten die Jungschützen Botengänge, wurden ab Ostern die Gottesdienste im Internet übertragen, und eine Challenge ins Leben gerufen, bei der Schützen von ihrem Leben in Corona-Zeiten berichteten und dann einen „Kollegen“ nominieren konnten, das auch zu tun. „70 Videos sind so zustande gekommen“, so Meierhöffer.