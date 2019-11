Ausstellung in Rosellen : Kunst – vom Knast in die Kirche

Rosellen Die Pfarrkirche St. Peter Rosellen stellt vom 8. bis 22. November Werke von Künstlern und Häftlingen aus sechs NRW-Gefängnissen aus.

„Ich bin schon sehr gespannt die restlichen Bilder zu sehen“, sagt Brinckmann. Die ersten Kunstwerke hat sie selbst aus den Gefängnissen in Werl, Hagen und Düsseldorf abgeholt und in ihrem Keller gelagert, bis der große Aufbau am heutigen Dienstag in der Pfarrkirche startet. Weitere Werke aus den Gefängnissen in Geldern, Essen und Köln werden Brinckmann zugeschickt. Insgesamt 30 Bilder sind in der Vernissage zu betrachten. Ein zehnköpfiges Team des Pfarrgemeinderats Neusser Süden organisiert zum fünften Mal die Kunstausstellung in Rosellen. Bereits vor einem Jahr haben sie über das Justizministerium Kontakt zu den Gefängnissen der Region aufgenommen und gefragt, ob Interesse bestehe, an dieser Kunstausstellung der Pfarrgemeinde teilzunehmen.