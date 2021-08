Bundestagswahl im Rhein-Kreis Neuss : Eine Spätstarterin zündet den Turbo

Neuss Erst im Sommer 2019 trat Petra Schenke (57) bei den Grünen ein. Nun geht sie als Bundestagskandidatin ins Rennen – und setzt dabei voll auf den Faktor Lebenserfahrung. Worauf noch?

Neuss darf ausnahmsweise Mal in einem Atemzug mit Oxford, Florida und London genannt werden. Zumindest, wenn es um den Lebenslauf von Petra Schenke geht. Spricht man sie auf ihre internationalen Stationen in ihrer Laufbahn an, dann werden diese gerne mal in politische Munition umgewandelt: „Ich weiß also, wovon ich rede“, sagt sie selbstbewusst in Bezug auf ihre Lebenserfahrung. In Neuss, genauer gesagt in Reuschenberg, ist die 57-Jährige längst heimisch geworden – aber nie stehen geblieben. Erst im Jahr 2019 trat die gebürtige Freiburgerin bei den Grünen ein, wurde im November vergangenen Jahres Kreistagsabgeordnete sowie schulpolitische Sprecherin der Kreistagsfraktion und im Dezember 2020 zusätzlich Sprecherin des Kreisverbands. Geht es nach Petra Schenke, dann soll es in diesem Tempo weitergehen. Das nächste Ziel ist längst formuliert: Bei der Bundestagswahl am 26. September tritt sie für die Grünen als Kandidatin im Wahlkreis I (Neuss, Dormagen, Grevenbroich und Rommerskirchen) an. Als „B-Lösung“ – schließlich wurde die Mutter von zwei Kindern zur Nachrückerin, als Parteikollege Hans-Christian Markert seine Kandidatur hinwarf – fühlt sich Petra Schenke nicht. Und auch der Umstand, dass sie auf Platz 49 der Landesliste eher Außenseiterchancen haben dürfte, ist ihr zwar nicht verborgen geblieben – ihr gehe es jedoch darum, „für das Team zu kämpfen“ und die inhaltlichen Themen voran zu bringen. Allen voran die Mobilitätswende und die Gestaltung des Strukturwandels mit vollem Fokus auf erneuerbare Energien.