80. Geburtstag von Peter Ickler : Neusser Arzt eröffnet Patienten in Tansania eine Perspektive

Als Mensch und Mediziner hoch angesehen: Peter Ickler. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Peter Ickler feiert am Montag seinen 80.Geburtstag. Das Lebenswerk des rastlosen Mediziners greift in Afrika, präziser formuliert: in Tansania. Was steckt dahinter?

Seinen jungenhaften Charme hat er sich bewahrt; seine Spannkraft und Tatkraft ebenfalls. So mag es manchen überraschen, der Peter Ickler kennt, dass dieser rastlose Mediziner heute bereits sein 80. Lebensjahr vollendet. In Neuss ist der Orthopäde der breiten Öffentlichkeit vor allem aus den Jahren 1987 bis 2001 bekannt, damals führte er gemeinsam mit seinem Kollegen Reichert eine Gemeinschaftspraxis an der Oberstraße. Zuvor war er bereits als Facharzt am „Etienne“ in Neuss und als Oberarzt am Krankenhaus Dormagen tätig gewesen.

Wer aber den „unverbesserlichen Philanthropen“ – so wurde er einst augenzwinkernd von einem Freund bezeichnet – etwas näher kennt, der weiß, dass Peter Icklers Lebenswerk in Afrika greift, präziser formuliert: in Tansania. Der vor 80 Jahren in Bochum geborene Ickler kam erstmals 1973 in das Land am Indischen Ozean, das einmal zur deutschen Kolonie „Ostafrika“ gehörte. Drei Jahre arbeitete der Neusser Arzt zunächst im Buschkrankenhaus von Kilimatinde. Afrika, die Menschen, Tiere und Landschaften, ließen Ickler und seine Familie nicht mehr los. Er pendelte, baute Mitte der 1980er Jahre in Dar-es-Salam am Muhimbili-Universitätskrankenhaus eine orthopädische Klinik auf, ehe er 2001 auf Dauer nach Tansania zurückkehrte. Mit Hilfe der Christoffel Blindenmission dockte er an eine bestehende Augenklinik eine weitere orthopädische Klinik an, die sich insbesondere um Behinderte kümmerte.