Stunk in Neuss : Personalwechsel beim Stunk des Theaters am Schlachthof

Jens Kipper beim Stunk 2020 wieder dabei, Ilva Melchior hingegen nicht. Archivfoto: hbm. Foto: Helga Bittner (hbm)

Neuss In der Dee Band wie auch bei den Schauspielern gibt es Veränderungen. Einige davon sind bleibender, andere momentaner Natur.

Jahrelang dachte der Rheinländer, dass der Karneval die Zeit der Freude und des oberflächlichen Frohsinns sei. Doch weit gefehlt, denn Historiker fanden Hinweise auf eine bevorstehende Revolution in der Bibel, auf dem Mitarbeiterklo der Frankenheim Brauerei und im Brückenhohlkasten der Südbrücke. Und seitdem steht fest: Schunkeln, bützen und Stippefott sind nur ein Ablenkungsmanöver für die neue Session.

Kein Wunder also, dass da eine „Hoppeditz-Guerilla“ sich breit und vor allem viel Stunk macht. „Rosenmontag for Future“ ist der zweite Titel der aktuellen Show des Theaters am Schlachthof, denn exakt am Rosenmontag 2020 treffen sich 11 Revolutionäre der Weltgeschichte im bunten Treiben der Stadt, um den ultimativen Umsturz zu planen…

Einer von ihnen ist auch wieder zurück: Jens Kipper, der im vergangenen Jahr fehlte, weil ihm die anderen Verpflichtungen (vor allem für TV-Produktionen) nicht ausreichend Zeit ließen für die Proben zum Stunk. Robin Schüllenbach war damals eingesprungen und als „Neuer“ inhaltlich von Martin Maier-Bode und Jens Neutag sofort eingebunden worden.

Beim Stunk 2020 ist Schüllenbach nicht mehr dabei. „Aber das heißt nicht, dass es nicht das Jahr drauf anderes sein wird“, sagt Kipper. Er selbst jedenfalls kann die Proben und Vorstellungen des Stunk in Neuss wie auch in Düsseldorf in seinem Zeitplan gut unterbringen: „Bis ungefähr März wird es ruhig bleiben“, sagt er, der aber beim Stunk keine markante Rolle spielt: „Jedenfalls kein Trump.“

Dafür fehlt dieses Jahr Schauspielerin Ilva Melchior, mit Kipper verheiratet und gerade Mutter eines zweiten Kind geworden, so dass sie es dieses Mal ist, die eine Pause einlegt. Schauspielerin und Sängerin Franka von Werden wird sie vertreten, und bei der Dee Band steigt der langjährige Bassist und Bandleader Timo Bader aus beruflichen Gründen aus. Er wird in Zukunft durch Dominik Ehrl ersetzt.

Am Schlagzeug übernimmt endgültig Jan Niemeyer, nachdem bereits beim Stunk 2019 Tobias Guter ausgesetzt hatte und nun ebenfalls aus beruflichen Gründen komplett aus der Band ausscheidet.