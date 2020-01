Pendler-Statistik : Neuss ist bei den Einpendlern spitze

Neuss Die Zahlen zeigen, wie viel Berufsverkehr auf den Neusser Straßen herrscht. Mehr als 47.600 Personen pendeln täglich in die Quirinus-Stadt.

Mehr als 70.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gibt es in Neuss. Davon wohnen und arbeiten rund 24.000 in Neuss, mehr als 47.600 pendeln täglich in die Quirinus-Stadt. Zwar stammen diese Zahlen vom Stichtag 30. Juni 2018 und sind in der Ein- und Auspendlerstatistik erfasst, die die Abteilung Statistik und Stadtforschung im Oktober 2019 vorgelegt hat. Aber stark verändert dürften sie sich auch im Jahr 2019 nicht haben. Das lässt sich ohne großen Blick in die Glaskugel schon jetzt mit Blick auf die Zahlen sagen, die die im Amt für Wirtschaftsförderung angesiedelte Abteilung Statistik und Stadtforschung im Laufe dieses Jahres vorlegen wird. Spannend wird, ob der Anteil der Einpendler an den Arbeitsplätzen von zuletzt 66,6 Prozent weiter steigt. Damit lag Neuss in dieser Statistik im Jahr 2018 sogar vor der „Pendlerstadt“ Düsseldorf (62,2 Prozent). Auch die Großstädte Krefeld (54,5 Prozent) und Mönchengladbach (44,8 Prozent) kommen da nicht ran.