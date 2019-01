Repräsentantin in Neuss: Eine Erntekönigin aus uraltem Adel

Pauline von Trotha ist in diesem Jahr die Lanzerather Erntekönigin. Dafür reist die Jura-Studentin dann aus Bonn an. Foto: Dieter Staniek

Lanzerath Pauline Minou von Trotha lebt in Lanzerath, wo sie beim Erntedankfest im Herbst die Dorfgemeinschaft repräsentiert.

Pauline ist jung, hübsch und gescheit. Ihr vollständiger Name lautet: Pauline Minou von Trotha. Sie trägt damit den Namen eines der alten deutschen Adelsgeschlechter, ist die designierte Erntekönigin 2019, hat im vergangenen Jahr ihr Abitur gemacht und kürzlich Geburtstag gefeiert. Bis Anfang Oktober lebte sie mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester in Lanzerath und wohnt seit Beginn des Wintersemesters in Bonn. Dort studiert sie Jura.

Dafür engagiert sich vor allem Wolf-Dieter von Trotha, ihr Großvater. Der lebt mit seiner Familie im Rheingau und gehört dem Vorstand des Familienverbandes an. Im Team sorgt dieser für Zusammenhalt und Kontakt untereinander und organisiert alle zwei Jahre einen Familientag derer von Trothas. Der wird immer von einem Familienmitglied ausgerichtet. So auch schon auf dem Hofgut der Familie von Wolf-Dieter Trotha, der Insel Nonnenau. Diese liegt im Landschaftsschutzgebiet der hessischen Rheinaue und ist nur mit der hauseigenen Fähre zu erreichen. Die ursprüngliche Natur auf der Insel und die unmittelbare Nähe zum Wasser bieten ein sommerlich-mediterranes Flair. Eine exklusive Eventlocation für Firmen- und Team-Festivitäten, Scheunen-Events und exklusive Hochzeiten.

Für Wolf-Dieter von Trotha ist es auch der Sinn eines Familienverbandes, sich mit der Historie des sächsischen Adelsgeschlechtes zu beschäftigen. Der Wahlspruch des heute 73-Jährigen: „Um die Zukunft zu gestalten, muss man in sich in der Gegenwart mit der Vergangenheit beschäftigen. Ich bin in aller Bescheidenheit stolz, in eine der ältesten Familien Deutschlands hineingeboren worden zu sein.“