Patronatstag in Neuss Furth startet mit Schützenfestvorbereitung

Als Festredner hatte die Bruderschaft mit Achim Tilmes (75) einen Ur-Neusser eingeladen. Der Brauchtumsexperte, der 2012 nach 48 Jahren im Dienst der Stadt Neuss als Sozialdezernent und Leiter des Jugendamtes verabschiedet worden war, war 25 Jahre der Vorsitzende der Neusser Grenadiere und von 1996 bis 2005 auch deren Major. Achim Tilmes schilderte zunächst seine Kindheitserinnerungen, die sich vornehmlich um die Further Kirmes und den „Badesee Jröne Meerke“ drehten. Den asiatischen Restaurantinhabern in der ehemaligen Norstadthalle empfahl er, „ihre Speisekarte um Gänsebraten zu erweitern. Davon gibt es in Neuss genug“. Die Furth beginnt nach seinen Worten nicht „henger de Bahn“, also an der „von Tauben beschissenen Unterführung“, sondern an der Annostraße, wo 1925 an die Pfingstkirmes erinnert wurde, die dann ab 1932 wieder stattfand. Wie zu diesen Zeiten gelte auch heute: „Machen wir das Wort ‚schützen‘ wieder zur Tat!“ Das sei die eigentliche Stärke der Schützen – das ganze Jahr über und nicht nur in den Tagen des Frohsinns. Er nannte Further Vorbilder, unter anderen den langjährigen Landrat Hermann-Josef Dusend und den Mundartpfleger Dieter Nehr.