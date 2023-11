Major Volker Albrecht gewürdigt Hubertusschützen aus Neuss feiern ihren Major

Am Patronatstag feiern die Hubertusschützen sich und ihren Schutzpatron. In seiner Begrüßungsrede lobte Major Volker Albrecht den Zusammenhalt, der von den Zügen gelebt wird. Er appellierte an die versammelten Schützen, den gemeinsamen Bund weiterhin zu pflegen und zu stärken. Denn durch die aktive Beteiligung werden die Traditionen aufrechterhalten und können an die nächste Generation weitergegeben werden. „Lasst uns unsere Erfolgsgeschichte weiterschreiben“, forderte er die Schützen im Saal auf. Zuvor bezeichnete er die Schützen als „Kitt der Stadtgesellschaft“, betonte aber auch, dass in dieses soziale Netzwerk die ganzen Familien der Schützen eingebunden werden. Sie bildeten das Fundament.