Patronatstag der Schützen Neuss-Furth : Mit dem Sebastianusehrentag in die Schützensaison gestartet

Neusserfurth Traditionell startete die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Neuss-Furth mit dem Patronatstag am vergangenen Sonntag in ihr Schützenjahr.

Nach dem Festhochamt in St. Josef ging es mit Marschmusik ins Festzelt, wo zunächst sowohl das Further Fanfarenkorps als auch das Bundesfanfarenkorps Neuss-Furth aufspielten. Reinhold Mohr war als Festredner eingeladen worden und informierte über die Ursprünge des Schützenwesens in Neuss. Es war dann die Aufgabe von Präsident Jochen Hennen, Mitglieder zu ehren. Zehn wurden für 25-jährige, sieben für 40-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Das Silberne Verdienstkreuz des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften konnten René Lyczywek, Bernhard Porsorski, Uwe Knabe, Michael Welter und Holger Schmitz entgegennehmen. Marius Klann, der nicht teilnehmen konnte, wird es nachgereicht. Wilfried Schlösser, Bezirksschießmeister des Bezirksverbandes Neuss, überreichte danach das Ehrenkreuz des Sports an Hans-Werner Prinz und Peter Kleuel. Des weiteren wurden die Mannschaften und Einzelschützen geehrt, die am Leo-Wenke-Gedächtnisschießen teilgenommen hatten. „Nach den Ehrungen hat uns der Musikverein Frohsinn Norf noch bestens unterhalten“, sagt Jochen Hennen, der von einer familiären Stimmung im Zelt spricht. Mit der „Further Wintergaudi“ am Samstag und dem Patronatstag ist die Bruderschaft nun ins Schützenjahr 2020 gestartet. „Wir freuen uns auf ein abwechslungsreiches Jahr“, sagt der Präsident.