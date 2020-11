US-Wahl in Saint Paul : Neusser Partnerstadt stimmt für Biden

US-Wahl in Saint Paul

Luftballons vor einem Wahlbüro in Minneapolis. Foto: AFP/Stephen Maturen

Saint Paul/Neuss Saint Paul, die amerikanische Partnerstadt von Neuss, hat bei der US-Präsidentschaftswahl überwiegend demokratisch abgestimmt. Damit lieferte sie dem Joe Biden wichtige Stimmen.

Das Ergebnis ist eindeutig: In den meisten Wahlbezirken von Saint Paul erreicht der US-Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden , mehr als 70 Prozent, mancherorts sogar mehr als 90. In Ramsey County, zu dem die Neuss er Partnerstadt gehört, bekommt Biden 71,5 Prozent der Stimmen, Trump 26,2.

Gemeinsam mit seiner „Twin City“ Minneapolis bestimmt Saint Paul dadurch das Wahlergebnis in Minnesota. Die Stimmen in dem bevölkerungsreichsten Gebiet des Staates sind laut der „ St. Paul Pioneer Press “ der Grund für den Sieg der Demokraten dort, der Biden zehn der 270 benötigten Wahlmänner sichert. Bemerkenswert daran sei laut der Zeitung, dass die Wahlbeteiligung zugunsten beider Parteien deutlich gestiegen sei.

Die in Minneapolis ansässige Tageszeitung „Star Tribune“ bemerkt, dass in Minnesota in diesem Jahr mehr Menschen demokratisch gewählt haben als bei der Wahl vor vier Jahren. Gerade auf dem Land konnte sich Trump aber deutlich durchsetzen.