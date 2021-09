Partei-Jubiläum in Neuss : CDU schenkt Neuss ein Wäldchen

Jan-Philipp Büchler, Jörg Geerlings (MdL), Ruth Sternemann-Böcking und Hermann Gröhe (MdB) montierten ein Schild, das auf die Spender verweist. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Statt ein Fest zum 75-jährigen Bestehen zu feiern, ließ die Partei Bäume pflanzen. Der Standort am Reuschenberger See wurde nicht zufällig gewählt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Das Geburtstagskind erwartet keine Geschenke – es macht welche: Die CDU Neuss hat aus Anlass ihres 75-jährigen Bestehens der Stadt ein Wäldchen verehrt. Es ist das dritte in der Parteigeschichte und besteht aus 1000 Eichen- und 250 Linden-Stecklingen sowie drei „Lebkuchenbäumen“ stattlicherer Größe. Die waren schon im Februar westlich vom Reuschenberger See gepflanzt worden, am Mittwoch stellte die CDU noch eine Bank dazu – und ihr Geschenk der Öffentlichkeit vor.

Der Stadtverband Neuss wurde am 4. November 1945 gegründet. Der Jahrestag zum Jubiläum fiel in den zweiten Lockdown, sodass sich Festakt, Gala oder Geburtstagsparty verbaten. So entstand die Idee, das Jubiläum mit einem Beitrag für den Klimaschutz zu feiern. „Das zeigt unsere Verantwortung für ein schönes und liebenswertes Neuss“, sagte der neue Parteivorsitzende Jan-Philipp Büchler.

Er hob mit Blick auf die von Heinz Günther Hüsch in den 1980er Jahren am Eselspfad sowie die zehn Jahre später von Siegfried Zellnig initiierten Baumpflanzungen hervor: „Das war lange vor dem integrierten Klimaschutzkonzepten, Schulstreiks und dem Kohleausstieg.“

Dass – nach Siegfried Zellnigs Aktion – erneut Reuschenberg ausgewählt worden war, um aufzuforsten, mobilisiert auch den Heimatverein „Gartenvorstadt“ Reuschenberg. Marlene Conrads überbrachte als Vorsitzende Nistkästen für Vögel. „Damit der CDU-Wald nicht nur grün ist, sondern auch belebt“, kommentierte Büchler die Geste.

Tatsächlich lenkte die Stadt das Auge der CDU in Richtung Reuschenberger See, weil dort ein großer Bestand an Ahornbäumen wächst, von dem viele von der Rußrindenkrankheit befallen sind und rasch absterben werden. Eine große Zahl von Berg-Ahornen musste Ende vergangenen Jahres auch entlang der Wege gefällt werden – und die CDU sorgt nun für Ersatz.