Delegation aus Neuss in Kroatien Zwei neue Schulpartnerschaften in Rijeka angebahnt

Das Marie-Curie-Gymnasium und die Gesamtschule Norf schicken sich an, Schulpartnerschaften in Rijeka zu schließen. Beide Schulen waren mit einer kleinen Delegation am Wochenende dabei, als zum ersten Mal seit fast vier Jahren wieder eine offizielle Delegation in die kroatische Partnerstadt reiste. Für Bürgermeister Reiner Breuer war es auch die Gelegenheit, seinen 2021 ins Amt gewählten Bürgermeister-Kollegen Marko Filipovic endlich persönlich kennenzulernen. Beide trafen schon am Freitag im Rathaus zusammen und kamen überein, berichtet Hakan Temel als Vorsitzender des Partnerschaftskomitees, die zuletzt etwas eingeschlafenen partnerschaftlichen Aktivitäten wieder anzukurbeln. Das hätte auch den Rest des dreitägigen Besuchs geprägt, sagt Temel, der von „einer echten Arbeitsreise“ spricht. So knüpften Mitarbeiter der VHS Neuss erste Kontakte zu Einrichtungen der Erwachsenenbildung in Rijeka und loteten Möglichkeiten einer Zusammenarbeit aus. Schon konkreter endeten die Gespräche mit den Handballvereinen vor Ort. Die sagten zu, Mannschaften nach Neuss zu schicken, wenn der Quirinus-Cup als internationales Handballturnier wieder auflebt. Als kultureller Botschafter für Neuss war der Chor Capella Quirina dabei, der gemeinsam mit kroatischen Sängern in Rijeka ein Konzert bestritt.