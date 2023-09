Parkinson-Vereinigung Neuss Betrugsverdacht und „systematische Vertuschung“

Der Untreue-Vorwurf gegen den langjährigen Vorsitzenden der deutschen Parkinson-Vereinigung (dPV), der seit Juni in Rente ist, sorgt an der Basis für Erschütterung. Sogar von einem Schock spricht Egon Negele, Leiter der 170 Mitglieder zählenden Regionalgruppe Neuss dieser Patientenorganisation. Negele war als Delegierter bei der Versammlung in Kassel dabei, wo die neue Vorsitzende Tina Siedhoff über den mutmaßlichen Betrugsfall in der Bundesgeschäftsstelle an der Moselstraße in Neuss berichtete. Um mehr als 1,5 Millionen Euro soll der Geschäftsführer die dPV geprellt haben. Vor diesem Hintergrund sorgt sich Negele vor allem darum, „dass wir unser Angebot erhalten.“