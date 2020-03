„Knöllchen“ in Neuss : Leichte Parkverstöße nicht geahndet

„Knöllchen“ in Neuss

Die Neusser Politessen zücken in Zeiten von Corona seltener den „Knöllchen“-Schreiber. Foto: Simon Janssen

Neuss Neue Vorgabe macht Politessen in der Corona-Krise für andere Aufgaben frei.

Die Politessen verteilen derzeit weniger Knöllchen – doch die Stadt sagt das niemandem. Man habe die Bewohner der Innenstadt entlasten, aber andererseits zu keinem Fehlverhalten ermuntern wollen, sagt Stadt-Pressesprecher Tobias Spange. Öffentlich wurde die neue Linie der Verwaltung erst durch den Beifall von CDU und SPD. „Wenn wir wollen, dass die Menschen in dieser Ausnahmesituation zu Hause bleiben, müssen wir ihnen das auch einfach machen“, sagt der SPD-Parteivorsitzende Sascha Karbowiak.

Seine Partei war mehrfach von Anwohnern darauf angesprochen worden, dass die Corona-Krise offenbar auch zur Folge hat, dass sich die ohnehin oft angespannte Parksituation in der Innenstadt und den angrenzenden Quartieren weiter verschärft. Grund dafür ist, dass mehr Neusser als sonst zu Hause bleiben und dort zum Teil auch arbeiten. Weil es immer schwieriger werde, einen legalen Abstellplatz zu ergattern, hatte die SPD-Fraktion Bürgermeister Reiner Breuer um Unterstützung gebeten. Die kam prompt. Kleinere Verstöße, so seine Ansage an das Amt für Verkehrslenkung, werden nicht mehr geahndet. Zudem wurde die zeitliche Befristung des Anwohnerparkens vorübergehend aufgehoben.