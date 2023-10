Parken in Neuss Ehemalige Galeria-Kaufhof-Tiefgarage wird zum Hamtor-Parkhaus

Für Einsteller gelten die gleichen Tarife wie in den drei anderen Häusern der Gruppe. Das Hamtor-Parkhaus bietet damit günstigere Konditionen als zu Kaufhof-Zeiten. So ist die erste Stunde Parken kostenfrei. Danach werden – zunächst übergangsweise – alle sechs Minuten 30 Cent fällig. Es ist aber eine Angleichung in Vorbereitung, damit der Tarif für die zweite und jede weitere Stunde zwei Euro nicht übersteigt. Der Abend/Nachttarif (19 bis 7 Uhr) liegt bei drei Euro. Die zahlt man auch an Sonn- und Feiertagen von 7 Uhr bis 7 Uhr des Folgetages.