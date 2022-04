Oster-Spaziergang durch Neuss : Auf zur rätselhaften Hasen-Rallye!

Auf was schaut der Hase von diesem Standpunkt aus? Foto: Frank Kirschstein

Neuss Kein Ostern ohne Osterspaziergang. Am besten mit der ganzen Familie. Unser Hase nimmt Sie mit auf eine kleine Tour für Entdecker mitten durch Neuss.

Das Ziel der Tour, bei der Sie in Stadt und Stadtgarten viel entdecken können, ist das Obertor. Unterwegs gilt es, eine Reihe von Aufgaben zu lösen. Manche werden Neuss-Kenner vielleicht auch so erraten, für andere ist ein Ortsbesuch empfehlenswert. Die nötigen Hinweise finden sich unterwegs. Die Buchstaben der richtigen Antworten von 1 bis 17 ergeben ein Lösungswort. Finden Sie es heraus? Auf der Tour gibt es aber noch viel mehr zu entdecken. Wir sammeln Ihre schönsten Fotos von diesem Osterspaziergang und präsentieren sie unseren Lesern. Mailen Sie uns gern an: aktion@ngz-online.de !