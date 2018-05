Neuss: Osmanische Musik und Jazz- als faszinierende Verbindung

Neuss Transorient Orchestra begeistert Neusser Publikum.

Selten geht Weltmusik, vornehmlich aus dem Vorderen Orient, mit westlicher Harmonik und transatlantischem Jazz eine derart kongeniale, zugleich begeisternde Verbindung ein, wie sie vom Dortmunder Transorient Orchestra gespielt wird. Wegen der Größe des Ensembles und des Zuhörerzuspruchs war das Konzert in der Reihe "Acoustic Concerts" vom Kulturkeller in den Pauline-Sels-Sall des Romaneum verlegt worden.

Gleich der erste Titel "Gol e saye Chaman" war mehr als programmatisch: Eine persische traditionelle Melodie korrespondiert mit Bigband-Bläsersätzen, Gitarre, Bass und Violine (Antje Vetter). Alle Titel geben den zwölf Ensemblemitgliedern, die ihre kulturellen Wurzeln außer in Deutschland in der Türkei, dem Iran, Tunesien und Syrien haben, Gelegenheit zu ausführlichen und kreativen Improvisationen.

Als die drei Perkussionisten Fethi Ak, Benny Mokross und Bernhard Spieß in "Saraha", einer arabischen Eigenkomposition des Ensemblemitglieds Sahbi Amara (Oud, Gesang), höchst virtuos improvisieren, brandet erstmals Beifall auf. Den hätten aber auch alle vorherigen Improvisationen verdient gehabt wie auch der berührende Gesang von Nikola Seegers (Sopransaxophon) im türkischen Lied "Ben Seni Sevdugumi".

Nikola Seegers, die trotz Gipsbein in Neuss dabei sein wollte, verantwortet auch etliche Arrangements. Wichtig war auch, dass Ina Möllerherm (Posaune) trotz Schwangerschaft keine Auszeit genommen hatte. Leiter und Gründer (1988) des Orchesters ist Andreas Heuser (Gitarre, Violine), der nicht nur hilfreiche Erläuterungen zur Musik gab, sondern auch als Komponist hochinteressante Stücke beisteuerte. In "Zip Zip" verbindet er türkische Musik im 7/8-Rhythmus mit Samba und Bossa nova. Er gibt den arabischen Instrumenten wie der Kurzhalslaute Oud, der persischen Flöte Ney (gespielt in Person von Ammar Alia), dem persischen Hackbrett Santur (höchst vollendet bei Kioomars Musayyebi) oder auch der Bechertrommel Darbuka viel Raum.