Erste Ortsteilwerkstatt in Neuss Wie Bürger in Erfttal zu Stadtplanern werden

Wie wichtig den Anwohnern mehr Aufenthaltsqualität ist, wurde in der anschließenden Gruppenphase deutlich. Schilder mit den Worten „Gastronomie mit langen Öffnungszeiten“ oder „mehr Außengastronomie“ wurden oft in die Hand genommen. „Wir wünschen uns einen Treffpunkt, um sonntags mal wieder ein Stück Kuchen zu essen. Ob Café oder Gastronomie, so etwas fehlt einfach“, berichtete eine Anwohnerin unter zustimmenden Nicken der Umstehenden. Doch nicht alle Interessen ließen sich so einfach vereinen: Während sich manche Bürger mehr Platz für Fußgänger wünschten, betonte ein Eigentümer aber auch die Relevanz von Stellplätzen für die Ladenbesucher. Die Anregungen sollen jetzt in einen konkreten Plan einfließen, der bei einem nächsten Termin im kommenden Jahr vorgestellt werden soll.