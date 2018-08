„Orgelsommer“ in St. Quirin Neuss

Neuss Das dritte Konzert des „Orgelsommers“ in St. Quirin bestritt der Münsterkantor Joachim Neugart.

Denn César Frank, bedeutender französischer Orgelkomponist deutsch-belgischer Abstammung, war von 1856 bis zu seinem Tode 1890 Titularorganist an Ste-Clotilde in Paris, also auch Kollege. Von ihm spielte Joachim Neugart zunächst das bekannte „Prélude, Fugue et Variation in h-Moll“ (op. 18). Die eingängige und wiegenartige Melodie des Andante cantabile im Präludium war weich mit Flöten- und Streicherstimmen registriert, sie wird in den Variationen mit virtuosen Begleitfiguren wieder aufgenommen. Noch bekannter ist Francks „Choral in E-Dur“ (op. 90): Nach ruhigem Beginn erscheint der Choral mit dem Register „Vox humana“ im Sopran, dann in einer Trompete, um im Maestoso-Schluss in glänzender Breite zu erklingen.