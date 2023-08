Orgelsommer in Neuss Ein Spätberufener glänzt an der Neusser Münsterorgel

Mit dem Saarbrücker Organisten Armin Lamar (52) war ein echter „Spätberufener“ Gast beim fünften und letzten Konzert des Orgelsommers in der Quirinusbasilika, der in diesem Jahr unter dem Titel „In memoriam Max Reger“ stand. Denn der Leiter der Fachstelle für Kirchenmusik im Bistum Trier hatte erst eine Ausbildung zum Schriftsetzer absolviert und über ein Jahrzehnt in einer Druckerei gearbeitet, bevor er 2003 an der Hochschule für Musik Saarbrücken Kirchenmusik studierte und mit dem A-Examen 2010 abschloss.