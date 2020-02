Kirchenmusikwoche Neuss : Orgel und Gesang im Wettbewerb

Neuss Zum fünften Mal ist der Wettbewerb zur Kirchenmusikwoche ausgeschrieben.

Das Anmeldeformular kann unter 02131 904118 oder per E-Mail an kulturamt@stadt.neuss.de angefordert werden. Anmeldeschluss ist am Freitag, 15. Juni, künstlerische Fragen beantwortet Kantor Joachim Neugart (02131 204904, E-Mail: joachim.neugart@neuss-mitte.de), der zudem auch den Vorsitz der Jury innehat.

Alle Wertungsspiele sind öffentlich: Am Montag, 14. September, werden alle Teilnehmer an der Orgel der Christuskirche vorbereitet; am Dienstag, 15. September, findet die erste Runde in der Christuskirche statt. Am Mittwoch, 16. September, ist die Vorbereitung und Finalrunde im Quirinusmünster mit anschließender Preisverleihung. Den ersten Preisträgern wird eine Konzertverpflichtung im Rahmen der nächsten (60.) Kirchenmusikwoche 2022 in Aussicht gestellt.