Erfolgsgeschichte Ordnungspartnerschaft Neuss Polizeipräsenz, Anzeigen und Festnahmen

Die Polizei ist jetzt häufiger in Sitzungen politischen Gremien zu Gast. Im Haupt- und Sicherheitsausschuss Mitte Mai werden Beamte die Kriminalitätsstatistik vorstellen, allerdings wurde die Agenda schon erweitert – um Jugendkriminalität und das Thema Cannabis-Legalisierung. Themen, die in der jüngsten Sitzung unbeantwortet blieben. Denn da hatte der erste Jahresbericht der Ordnungspartnerschaft zwischen Stadt und Polizei Vorrang. Der macht zum Beispiel transparent, dass die Einsatzstunden von Polizei und städtischem KSOD an den Drogen-Hotspots Stadthalle und Marienkirchplatz in die Tausende gehen.