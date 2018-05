Neuss: Opfer des Badeunfalls wurde gestern beigesetzt

Neuss Die Feuerwehr trägt Trauerflor: Unter stiller Anteilnahme auch seiner Feuerwehrkameraden wurde gestern Mittag der 18-Jährige auf dem Neusser Hauptfriedhof beigesetzt, der am 21. April beim Baden im rekultivierten Baggersee "Am Blankenwasser" ums Leben gekommen war. Man habe den Wünschen der trauernden Familie Rechnung getragen und sich dezent im Hintergrund gehalten, berichtet der stellvertretende Stadtbrandmeister Peer Schmitz. "Wir waren einfach da."

Der 18-Jährige war an jenem verhängnisvollen Samstagabend mit fünf Bekannten zu dem See gefahren. Plötzlich sei er untergetaucht, schilderten Zeugen das Unglück. Der junge Mann wurde von Tauchern geborgen und danach reanimiert, starb jedoch am anderen Morgen im Krankenhaus. Die Obduktion habe keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden ergeben, sagte Polizeisprecherin Diane Drawe gestern. Der Tod im See - ein tragischer Unglücksfall.