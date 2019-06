Raketenstation Neuss : Musiker treffen sich auf der Raketenstation

Neuss Das Haus für Musiker auf der Raketenstation ist zum Ort der Begegnung geworden. Zum Abschluss dieser „Open Day Sessions“, die seit dem 28. Juni laufen, findet ein öffentliches Konzert statt.

Das Label Trestle Records veröffentlicht die Ergebnisse in einem speziellen Bereich seines online-Archivs. Das Non-Profit-Label wurde 2011 in London gegründet und verfolgt ein besonderes Konzept: Musiker treffen sich zu den „One Day Band Sessions“ zum ersten Mal im Studio, arbeiten einen Tag zusammen und erstellen eine Aufnahme. Die Idee ist, ein Umfeld für Musiker zu schaffen, in dem sie sich treffen und an einem improvisierten Unterfangen mitarbeiten können.