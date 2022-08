Lebensmittel-Lieferservice : Was Neusser bei Picnic ordern

2018 hat der Online-Supermarkt Picnic sein Deutschland-Geschäft in Neuss gestartet. Seitdem ist das Unternehmen, das seinen Deutschland-Sitz in Düsseldorf hat, auf Wachstumskurs. Foto: Picnic Foto: Picnic

Neuss Früher war mehr Steak und weniger Wurst – zumindest bei der Bestellung für den Grillabend. Das geht aus Zahlen des Online-Supermarkts Picnic für die Stadt Neuss hervor. Sie zeigen, wie sich das Einkaufsverhalten ändert.

Die drei Gewinner der Grillsaison heißen: Grillwürstchen, Grillgemüse und Grillkäse. Das geht aus aktuellen Zahlen des Online-Supermarkts Picnic, der sein Deutschland-Geschäft 2018 in Neuss startete, für die Quirinus-Stadt hervor. Verglichen wurde hierfür das Einkaufsverhalten der Neusser während der Sommerferien 2021 und 2022. Die Zahlen machen deutlich, wie sich das Einkaufsverhalten geändert hat.

Auffallend ist beim Blick in die Warenkörbe, dass die Neusser in diesem Jahr häufiger zu den im Vergleich eher günstigeren Eigenmarken statt zu Markenprodukten greifen. Das gilt insbesondere bei Grundnahrungsmitteln wie Milch, Butter, Nudeln oder Kartoffeln. In 97 Prozent der Picnic-Warenkörbe landen ein oder mehrere Eigenmarken-Produkte. Und: Der Wasser-Konsum steigt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wurden in Neuss in den ersten beiden Augustwochen 48 Prozent mehr Wasserflaschen gekauft – ein Picnic-Rekord. Beim Grillen landeten 14 Prozent mehr Grillwürstchen, sieben Prozent mehr Grillgemüse und fünf Prozent mehr Grillkäse in den Warenkörben. Gespart wurde hingegen bei den Steaks – acht Prozent weniger als im Vorjahr wurden in den Sommerferien gekauft. Beim Obst haben es den Neussern vor allem Bananen, Trauben und Äpfel angetan. Die Zahlen, die Picnic vorlegt, zeigen jedoch nicht nur, wie sich das Einkaufsverhalten entwickelt, sondern auch, wie stark die Online-Bestellung von Lebensmitteln samt Lieferung wächst.

Info Gute Lage für die Belieferung der Region Neuss In der Quirinus-Stadt hat Picnic 2018 seinen bundesweit ersten Waren-Umschlagplatz („Hub“) eröffnet. Standort In Neuss sind weitere Akteure im Online-Lebensmittelhandel aktiv. Erst kürzlich eröffnete zum Beispiel Rewe ein großes Lieferservice-Lager.

An der Hermann-Klammt-Straße in Neuss fing für Picnic in Deutschland alles an. Dort eröffnete der Online-Supermarkt im April 2018 seinen ersten Hub, also den ersten Waren-Umschlagplatz. Fortan ist das Unternehmen gewachsen und beliefert nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 460.000 Kunden in 65 Städten in NRW. Picnic expandiert weiter, das zeigen alleine Zahlen für Neuss. In der Quirinus-Stadt werden laut Unternehmen inzwischen 22.000 Haushalte mit frischen Lebensmitteln beliefert, weitere 600 Haushalte stehen derzeit auf der Warteliste. Frederic Knaudt aus dem Gründerteam von Picnic Deutschland verweist auf die Entwicklung, die der Online-Einkauf von Lebensmitteln in den vergangenen viereinhalb Jahren genommen hat. „Für immer mehr Haushalte in Neuss ist es inzwischen normal, den Wocheneinkauf per App zu bestellen“, erklärt er.

Das entspricht einem deutschlandweiten Trend, den die Corona-Pandemie noch befeuert hat. Das zeigen Zahlen, die der Handelsverband Deutschland (HDE) jährlich in seinem Online-Monitor veröffentlicht. Demnach hat sich das Onlinewachstum bei Lebensmitteln in 2021 mit plus 35 Prozent gegenüber dem vom ersten Lockdown geprägten 2020 (damals waren es sogar plus 60 Prozent im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit) zwar verlangsamt; es ist aber mehr als doppelt so hoch wie 2019 (plus 16 Prozent). Eine Entwicklung, die sich fortsetzt. Picnic verweist auf eine kürzlich veröffentlichte Studie des Marktforschungsinstituts GfK, derzufolge 2030 bis zu 17 Prozent des Lebensmittelumsatzes im Internet erzielt werden könnten. Solches Wachstunspotenzial bietet Chancen – und steigert die Zahl der Akteure.