Prozess um Fall Jörg F. aus Neuss: Onkel gibt tödliche Misshandlung von Elfjährigem zu

Düsseldorf/Neuss Im Fall des getöteten Elfjährigen aus Neuss hat der Mordprozess in Düsseldorf begonnen. Zum Auftakt räumte der angeklagte Onkel des Jungen die Vorwürfe weitgehend ein. Die kaum erträglichen Details ließ er von seiner Anwältin verlesen.

Die Anklage wirft dem Onkel vor, dem Jungen im Badezimmer einen so heftigen Schlag versetzt zu haben, dass dieser rückwärts in die Badewanne stürzte und bewusstlos wurde. Dann soll er, angeblich um das Kind zu wecken, diesem so heißes Wasser über den Kopf gegossen haben, dass der Elfjährige schwere Verbrühungen erlitt. Auch das gibt der Angeklagte zu. Obwohl der 41-Jährige erkannt habe, dass der Junge sich in einem kritischen Zustand befand, soll er anschließend kaltes Wasser in die Badewanne eingelassen und den Jungen seinem Schicksal überlassen haben.