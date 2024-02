On-Demand-Verkehr in Neuss Neues ÖPNV-Angebot startet mit Freifahrten

Die Einführung der Schnellbus-Linie 53 und die Verlängerung der Buslinie 857 bis in die Innenstadt waren die letzten Angebotserweiterungen im Öffentlichen Nahverkehr der Stadt. Aber sie nehmen sich klein aus im Vergleich zu dem, was am Donnerstag (29.) unter dem Begriff „NEmo Shuttle“ im Süden und Westen von Neuss startet. 40 Prozent des Stadtgebietes deckt dieser „On-Demand-Verkehr“ ab, der sich auf ein einmalig enges Netz von mehr als 4000 Haltepunkten stützt und der ohne Fahrplan und Linienbindung fast immer und überall im Bediengebiet gebucht werden kann.