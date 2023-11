Oliver Krischer und Yazgülü Zeybek Grünen laden zu Gespräch mit Minister und Landeschef in Neuss

Neuss · Wie gut regieren die Grünen in NRW? Diesen und weiteren Fragen stellen sich Politiker im Rahmen der Tourreihe „Grün in Verantwortung“. In Neuss wollen Umweltminister Oliver Krischer sowie Landesvorsitzender Yazgülü Zeybek mit den Bürgern ins Gespräch kommen.

06.11.2023, 16:44 Uhr

Oliver Krischer kommt am 17. November nach Neuss. Foto: dpa/Friso Gentsch

Seit gut einem Jahr übernehmen die Grünen Regierungsverantwortung in NRW. Ihr Ziel: Das Bundesland zur ersten klimaneutralen Industrieregion machen. Gleichzeitig gilt es dabei, NRW durch Krisen zu führen und stark für die Zukunft aufzustellen. Wie gut ist ihnen das bislang gelungen? Darüber wollen sich die Grünen-Minister und Ministerinnen im Rahmen der Tourreihe „Grün in Verantwortung“ mit den Bürgern austauschen. Der zweite Termin findet am Freitag, 17. November, in Neuss statt. Oliver Krischer, Grünen-Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW, und Yazgülü Zeybek, Landesvorsitzender der Grünen NRW, werden ab 19 Uhr im Thomas-Morus-Haus (Adolfstraße 54) über ihre Arbeit berichten und mit Interessierten ins Gespräch kommen. Dabei sollen vor allem die Verkehrswende in NRW und im Rheinischen Revier thematisiert werden. Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 18.45 Uhr.

(jus)