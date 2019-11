Linksrheinische Netzwerker in Düsseldorf : Neusser werden im Ständehaus zu Fußballfans

Düsseldorf/Neuss Über 50 Gäste aus dem Rhein-Kreis waren dabei, als DFB-Direktor Oliver Bierhoff das Netzwerktreffen besuchte.

Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft sind in der Überzahl, wenn die Rheinische Post als Veranstalter zum Ständehaus Treff in Düsseldorf bittet. Das war am Montagabend im Foyer des Museums K21 am Kaiserteich anders. Mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff (51) lockte eine Fußballgröße 550 Gäste an, die seit 33 im Profigeschäft steht. Zunächst als Spieler, heute als Manager der Deutschen Nationalmannschaft.