Testfahrt durch den Rhein-Kreis Neuss Oldtimer-Ausfahrt in Karossen der Firma Hebmüller

Wie schon bei den bisher drei Treffen dieser Art in den Jahren 2009, 2014 und 2019 wird das Gartencenter Toni Selders in Meerbusch Dreh- und Angelpunkt der Veranstaltung sein, zu der jeder Interessierte eingeladen ist. Dort treffen am Samstagmittag die Fahrzeuge aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland ein. Seltene Autos wie Tornax-Rex-Roadster, Opel-Admiral und Opel-Kapitän-Cabriolets, imposante Pullman-Limousinen auf Opel- und Ford-Chassis, ein wunderschönes Hanomag-Cabriolet und ein Rennwagen der Marke Veritas geben sich mit ihren Besitzern die Ehre. Alle Fahrzeuge haben dabei eines gemeinsam: Ihre Karosserie stammt aus den Karosseriewerken Joseph Hebmüller Söhne, seinerzeit ein klangvoller Name im deutschen Fahrzeugbau. Auch das bekannteste Hebmüller-Cabrio wird zu sehen sein: der VW-Zweisitzer Typ 14A auf Basis des legendären Käfers, von dem 1949 bis 1951 etwa 700 Stück gefertigt wurden. Von 13 bis 18 Uhr werden die Fahrzeuge zur Besichtigung ausgestellt und ab 15 Uhr sachkundig erläutert.