Evangelische Offene Nacht in Neuss : Evolutionsreise bei 17. Nacht der offenen Kirche

Neuss In der Nacht von Freitag auf Samstag, 8. auf 9. November, veranstaltet das Jugendzentrum der Reformationskirche zum 17. Mal die „Neusser Evangelische Offene Nacht“ (NEON) für Konfirmanden und Jugendliche zwischen elf und 14 Jahren.

Unter dem Motto „Evolution“ finden vier Workshops statt, in denen die Jugendlichen eine Reise durch die Zeitgeschichte machen. Vom Mittelalter, über die Flower-Power Zeit der 70er Jahre, in den wilden Westen bis in die Zukunft werden verschiedene Spiele vorbereitet. Ein Workshop dauert 45 Minuten, danach wechseln die Gruppen. Nach zwei Evolutions-Stationen gibt es ein warmes Abendessen. Anschließend finden die letzten beiden Workshops statt. Das Programm rundet eine Blitzandacht mitten in der Nacht ab. Für die restlichen Stunden bis zum Morgen können freiwillige Angebote wie Escape Room, Batik-Station, Musikecke oder Schokofondue genutzt werden.