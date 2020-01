ÖPNV in Neuss : Neuer Busfahrplan der Stadtwerke tritt in Kraft

Neuss Die Stadtwerke-Busse der Linie 857 fahren jetzt im Linienbetrieb, die Taktung wurde ausgeweitet, die Linie fährt auch sonntags: Das sind die wesentlichen Neuerungen im aktualisierten Fahrplan der Stadtwerke Neuss, der ab Dienstag, 7. Januar, gilt.

Bisher als reine Taxibuslinie betrieben, wird die Linie 857 nun weitestgehend auf regulären Linienbetrieb umgestellt. „Auf diese Weise binden wir unter anderem die Siedlung „Klever Straße“, die Internationale Schule am Rhein und das Memory-Zentrum an den regulären Linienverkehr an“, erklärt Uwe Koppelmann, Leiter des Bereiches Nahverkehr bei den Stadtwerken Neuss.

Auch die Taktung der Linie 857, die nun im Linienbetrieb fährt, wird ausgeweitet. Die Busse fahren von montags bis freitags im Stundentakt und etwa doppelt so häufig wie vorher. Auch am Samstag fahren die Busse jetzt stündlich zwischen 8 und 16 Uhr, und ganz neu: Die Linie 857 fährt auch am Sonntag. Dabei gelten die gleichen Fahrzeiten wie am Samstag.