Ökumene in Neuss : Oberpfarrer Süß hält die Festpredigt zur Michaelsvesper

Oberpfarrer Andreas Süß wird die Festpredigt zur 38. Michaelsvesper halten. Foto: Beatrice Tomasetti

Neuss Am Sonntagabend wird die 38. Michaelsvesper in St. Quirin gefeiert. Festredner ist in diesem Jahr der Hausherr, Oberpfarrer Andreas Süß. Die musikalische Leitung hat Katja Ulges-Stein, die Kreiskantorin.

Seit 1985 wird rund um den St.-Michaelstag in St. Quirin eine ökumenische Vesper mit Teilnehmern anerkannter Ritterorden gefeiert, die in dieser Art im Land selten geworden ist. Von Anfang an wurden diese Feier, für die immer wieder namhafte Gäste aus der ganzen Bundesrepublik als Festredner gewonnen werden konnten, von Dirk von Hahn aus Büttgen organisiert. Der macht nun Schluss. Nach 37 Jahren übergibt Hahn, der die Organisation auf Wunsch von Engelbert Werhahn, damals Vorsitzender des ökumenischen Arbeitskreises, übernommen hatte, sein Amt an Graf Tobias von Bernstorff ab.

Den Rahmen dazu bildet die 38. Michaelsvesper, die am Sonntag, 25. September, in St. Quirin gefeiert wird. Die Angehörigen der Ritterordensgemeinschaften treffen sich um 18.15 Uhr in der Sakristei um in einer geschlossenen Prozession in die Kirche einzuziehen. Die Vesper selbst beginnt um 19 Uhr.

Festredner ist in diesem Jahr der Hausherr in St. Quirin, Oberpfarrer Andreas Süß. Die musikalische Leitung hat Katja Ulges-Stein, die Kreiskantorin.