Obst- und Gemüsehändler in Neuss Planänderung – Straeter öffnet eine Woche später

Die Nachricht über die Wiedereröffnung des Obst- und Gemüsehandels „Straeter“ an der Friedrichstraße hat zuletzt viele positive Reaktionen hervorgerufen. Doch bei Kunden herrschte in den vergangenen Tagen zunächst Verwunderung: Hatten die Verantwortlichen eigentlich mitgeteilt, am 1. März wieder an den Start gehen zu wollen, ist es noch immer dunkel hinter den Schaufenstern.