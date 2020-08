Talk mit Oberpfarrer und Bürgermeisterkandidaten in Neuss : Das blaue NGZ-Sofa ist zurück

Talk mit Oberpfarrer und Bürgermeisterkandidaten in Neuss

Neuss Zum Neustart der Talkreihe kommen drei spannende Gäste aus Kirche und Politik. Eingeladen sind Oberpfarrer Monsignore Guido Assmann, Bürgermeister Reiner Breuer (SPD) und sein Herausforderer von der CDU, Jan-Philipp Büchler.

So werden zu den Veranstaltungen im Restaurant Essenz im Gesellschaftshaus der Bürgergesellschaft jeweils nur 40 Besucher dabei sein können – und die auch nur nach vorheriger schriftlicher Anmeldung und Bestätigung durch die Redaktion. Nasen-und-Mund-Masken sind Pflicht; dürfen nur am Platz abgenommen werden.

Zum Auftakt kommt am Mittwoch (12.) Msgr. Guido Assmann (56), Oberpfarrer an St. Quirin. Assmann, der in Personalunion auch Kreisdechant der mehr als 170.000 Katholiken im Rhein-Kreis ist, verlässt Ende August nach 13 Jahren Neuss und folgt dem Ruf nach Köln.