Laientheater in Neuss : Die Nüsser Schnute ist zurück in der Spur

Neuss Mit „Dat Jubiläumsstöck“ hatte sich die Nüsser Schnute im vergangenen Jahr keinen Gefallen getan. Die Konsequenz: Der Kartenvorverkauf schwächelt. „Nä, wat en Neit“ heißt das neue Lustspiel in drei Akten von Regina Rösch.

Um es vorweg zu nehmen: Mit dieser Aufführung hat das traditionsreiche Mundarttheater wieder zurück in die Spur gefunden. Unterschiedliche Bühnenbilder, jede Menge Action und schräge Typen sind die Zutaten für einen gelungenen Theaterabend. Und spannend ist „Nä, wat en Neit“ auch noch. Wie die Hochzeitsnacht endet, wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten.

Egon, Ferdi und Dieter denken an ihre Herrentour in Hamburg zurück: Ist einer von ihnen etwa der Vater der Braut? Die drei Schwerenöter beschließen, es nicht zur klassischen Hochzeitsnacht kommen zu lassen. Herrlich, wie der total betrunkene Bräutigam mit den drei älteren Herren das Bett teilt und wie die enttäuschte Braut sich auf das Sofa im Nebenraum verzieht.

Die Nüsser Schnute wird dieses Jahr nicht in Kaarst gastieren. Stattdessen wird es in Weckhoven an den kommenden beiden Wochenenden jeweils drei Auftritte geben. Karten sind an der Abendkasse erhältlich und können bei Inge Berger bestellt werden unter 02131 797166.