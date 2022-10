Wettbewerb in Neuss : NRW-Quizmeisterschaft in Neuss

Neuss Auch „Quizgott“ Sebastian Jacoby wird am Sonntag im Papst-Johannes-Haus bei der 10. nordrhein-westfälischen Quizmeisterschaft dabei sein.

Der Deutsche Quiz-Verein trägt am kommenden Sonntag, 30. Oktober, die 10. nordrhein-westfälische Quizmeisterschaft aus – und das zum ersten Mal in Neuss. Im Papst-Johannes-Haus an der Gladbacher Straße 3 werden rund 100 Teilnehmende erwartet. Die messen sich zunächst in einem schriftlichen Einzelquiz und dann nach einer Pause im Teamquiz mit maximal vier Personen pro Team.