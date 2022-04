Bei der IHK-Wahlarena in Neuss : Landtagskandidaten auf Stimmenfang

Bei der IHK-Wahlarena in Neuss (v.l.): Susanne Benary (Bündnis 90/Die Grünen), Arno Jansen (SPD), Jürgen Steinmetz (IHK-Hauptgeschäftsführer), Jörg Geerlings (CDU) und Dieter Könnes (Moderator). Foto: Wolfgang Walter

Neuss Strukturwandel, Ausbildung, Pandemie – darüber diskutierten die Politiker kontrovers. Doch es gab auch Konsens.

Von Anneli Goebels

Showtime bei der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein an der Friedrichstraße in Neuss, denn die hatte die Landtagskandidaten des Wahlkreises 45 in die „Wahlkampfarena“ gebeten. Fünf sollten aufs Podium (die Kandidaten der Parteien, die bereits im Landtag vertreten sind), der FDP-Mann Thomas Schommers musste krankheitsbedingt absagen, Christof Rausch von der AfD habe, so ein IHK-Sprecher, auf die Einladung nicht geantwortet, am Ende waren es drei. Und von denen hat die Grünen-Kandidatin Susanne Benary ihre Ambition auf ein Mandat mittlerweile aufgegeben. Hatte die Partei doch vor gut zehn Tagen verkündet, ihre Wähler zu bitten, mit der Erststimme den SPD-Kandidaten Arno Jansen zu unterstützen.

Und so zeigte der sich recht angriffslustig und warf der aktuellen Regierung denn auch so einige Versäumnisse vor: zu viel Bürokratie bei Planungsverfahren, schlechte Kommunikation während der Pandemie mit Erlassen, die nur Stunden später umzusetzen waren, zu wenig finanzielle Unterstützung für die Kommunen, die nun jahrelang damit zu tun hätten, ihre Corona-Schulden abzubauen. Das konnte der CDU-Kandidat Jörg Geerlings, der aktuell Mitglied der Landesregierung ist, so nicht stehen lassen. „Keine Landesregierung hat so kommunalfreundlich gearbeitet wie die jetzige“, betonte er und sprach sich aber auch für sogenannte Entfesselungspakete aus, die Vorschriften streichen und bürokratische Wege leichter machen.

Einig waren sich die drei Kandidaten beim Thema Versorgungssicherheit. Denn die müsse zu einem gewünschten Braunkohleausstieg 2030 gewährleistet sein, damit der Rhein-Kreis weiterhin ein starker Wirtschaftsstandort bleibe. Geerlings: Ausstieg 2030 – ja, wenn verlässliche Rahmenbedingungen da sind. Jansen: Ausstieg 2030 – jein, wäre zwar wünschenswert, aber vielleicht auch erst 2032 möglich. Benary: Ausstieg 2030 – ja, zwar mit Übergangstechnologien, und vor allem jetzt mutigen Investitionen in Wind- und Sonnenenergie. In dieser Hinsicht habe man viel zu lange geschlafen. Schnell war die Runde, moderiert vom Journalisten Dieter Könnes, beim Thema Abstand der Windkraftanlagen zur Wohnbebauung. Und auch da gingen die Meinungen auseinander. Jörg Geerlings sprach sich gegen eine Verringerung aus, Susanne Benary und Arno Jansen dafür. „Es wird wichtig sein, mehr Akzeptanz für die Anlagen zu gewinnen, zum Beispiel durch eine Beteiligung der Bürger“, so Jansen.

Das Krisenmanagement im Rahmen der Pandemie beurteilten die Kandidaten auch unterschiedlich. Geerlings gestand zwar ein, dass beim Thema Digitalisierung noch Platz nach oben sei, erklärte aber auch, dass die Landesregierung viel bewegt und sehr schnell immer wieder Lösungen gefunden hätte. Jansen sprach der Regierung eine vernünftige Kommunikation ab, ebenso stimme die zwischen Bund und Land nicht. Benary sprach sich dafür aus, Homeoffice als Arbeitsmodell mehr unterstützen zu wollen.